Где снимали знаменитую рыбалку из "Бриллиантовой руки": фото спустя 50 лет
В сети показали, как сейчас выглядит место, где проходили съемки рыбалки для культового советского фильма "Бриллиантовая рука" (1969).
Так, известно, что рыбалка на "Черных камнях" снималась в Краснодарском крае России, на скале Киселева у Черного моря, недалеко от города Туапсе.
С момента выхода фильма прошел 51 год, и на сайте pikabu.ru показали, как выглядит сейчас место знаменитой съемки (чтобы посмотреть – доскролльте страницу до конца).
Как указывает автор фото, новые снимки были сделаны в конце зимы 2020 года, когда еще не было зелени, а на море был небольшой шторм.
На месте, где в фильме рыбачил Юрий Никулин, лежит большой валун, кроме того, от самой скалы Киселева отслоился вертикальный пласт. На вершине этой скалы летом отдыхающие ставят палатки и живут на природе.
Как писал ранее OBOZREVATEL, фильму "Бриллиантовая рука" исполнился 51 год: как сейчас выглядят секс-символы легендарного фильма СССР.