Где снимали знаменитую рыбалку из "Бриллиантовой руки": фото спустя 50 лет

В сети показали, как сейчас выглядит место, где проходили съемки рыбалки для культового советского фильма "Бриллиантовая рука" (1969).

Так, известно, что рыбалка на "Черных камнях" снималась в Краснодарском крае России, на скале Киселева у Черного моря, недалеко от города Туапсе.

С момента выхода фильма прошел 51 год, и на сайте pikabu.ru показали, как выглядит сейчас место знаменитой съемки (чтобы посмотреть – доскролльте страницу до конца).

Рыбалка в фильме "Бриллиантовая рука" кадр из фильма

Андрей Миронов и Юрий Никулин в фильме "Бриллиантовая рука" кадр из фильма

Как указывает автор фото, новые снимки были сделаны в конце зимы 2020 года, когда еще не было зелени, а на море был небольшой шторм.

На месте, где в фильме рыбачил Юрий Никулин, лежит большой валун, кроме того, от самой скалы Киселева отслоился вертикальный пласт. На вершине этой скалы летом отдыхающие ставят палатки и живут на природе.

Место, где снимали рыбалку для "Бриллиантовой руки" спустя 50 лет pikabu.ru

Скала Киселева, на которой снимали "Бриллиантовую руку" pikabu.ru

Вид со стороны скалы Киселева pikabu.ru

От скалы, где снималась рыбалка для "Бриллиантовой руки", откололся вертикальный пласт pikabu.ru

Как писал ранее OBOZREVATEL, фильму "Бриллиантовая рука" исполнился 51 год: как сейчас выглядят секс-символы легендарного фильма СССР.