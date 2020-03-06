Один актер чуть не утонул, Гурченко едва не замерзла: где снимали "Любовь и голуби"

Культовая советская комедия вышла в 1985 году и сразу полюбилась миллионам зрителей, которые пересматривают ее до сих пор. Съемки фильма проходили двумя годами ранее.

Почему Сибирь снимали в Карелии?

Постановщик картины Владимир Меньшов провел много времени в поисках натуры. Ему была нужна в кадре красивая русская природа. Он посетил Иркутскую область (побережье озера Байкал) и Красноярский край.

Главные герои знаменитой советской комедии "Любовь и голуби"

Живописные места там, безусловно, есть, но Меньшов так и не нашел обычную сибирскую деревню в своем понимании, поэтому поиски натуры продолжились.

Медвежьегорск

Однажды режиссеру Меньшову вспомнилась его молодость. Свою кинематографическую карьеру он начинал стажером. Тогда на Меньшова очень большое впечатление произвела карельская природа. Режиссеру захотелось увидеть в своей киношной деревне реку, густой лес с пригорками и холмами.

Во время съемки

Он отправился на поиски натуры в Карелию и оказался в небольшом городке под названием Медвежьегорск. Здесь Меньшов увидел улочку, которая спускается к реке Кумса, и деревянный домик, занимающий заросший травой холм.

Дом Кузякиных

Киношники арендовали дом у его хозяев и начали снимать свой фильм. По всей территории двора они положили доски, а дом обшили деревом. К нему была пристроена веранда, а холм заняла та самая голубятня.

Живописные окрестности Медвежьегорска

В последующие годы нашлось много желающих увидеть место, где снимали знаменитую комедию. Увы, но в 2011 году в доме по адресу улица Нижняя, 12 случился пожар, который полностью уничтожил здание. Сейчас его хозяева уже живут в современном коттедже.

Съемки фильма "Любовь и голуби" в Медвежьегорске проходили в августе при капризной и непредсказуемой погоде. По этой причине снимали быстро, без задержек. Часть эпизодов были доработаны на "Мосфильме".

Дом Кузякиных в Медвежьегорске до пожара

Курортные приключения

Съемки в Сочи и Батуми кинематографисты запланировали на ноябрь, когда вода в море была уже холодной - +14С, а актеры должны изображать разгар курортного сезона. Для теплолюбивой Людмилы Гурченко это стало настоящим испытанием. В ледяном море она находилась дольше других актеров.

Фото со съемок "курортной части" комедии

Исполнитель роли Васи, Александр Михайлов, тоже пострадал. В одном эпизоде его герой в костюме падает в воду, а выныривает раздетым рядом с Людмилой Гурченко, после чего они медленно плывут в сторону берега. Меньшов планировал снять этот эпизод за один дубль, но проблемы возникли неожиданно.

Вода в море была жутко холодной

Опытные водолазы должны были быстро раздеть Александра Михайлова в воде, но у него запутался галстук, который не снимался с шеи. Из-за этого актер задержался под водой и чуть не утонул.

Позже выяснилось, что снимали данную сцену не в морской воде, а на территории большого гостиничного бассейна, но Михайлов все же рисковал.

Сценарист Владимир Гуркин

Сценарий знаменитой комедии "Любовь и голуби" написан драматургом, режиссером и актером, почетным жителем Черемхово Владимиром Гуркиным на основе реальной истории семейства Кузякиных, которые жили в родных местах автора.

Владимир Меньшов возле памятника героям своей знаменитой комедии

Там в 2011 году состоялось открытие памятника, который представляет собой героев комедии. Сегодня имя драматурга носит Черемховский драматический театр.

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