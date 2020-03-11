Где снимали фильм "Бриллиантовая рука" и как эти места выглядят сейчас

В 1969 году состоялась всесоюзная премьера "Бриллиантовой руки" - знаменитой комедии, которая не сходит с экранов телевизоров уже более полувека.

Где снимали фильм и как эти места выглядят много лет спустя.

Как снимали?

Определившись с актерским составом, творческая группа фильма, состоявшая из режиссера Леонида Гайдая, оператора Игоря Черных и директора Аркадия Ашкинази, отправилась на поиски натуры.

Кадры "заграничного города" были отсняты в Баку в Ичери шехер (Внутренний или Старый город)

Когда на "Мосфильме" узнали, что планируются заграничные съемки, то к Гайдаю выстроилась целая очередь желающих записаться в его съемочную группу, но она быстро "рассосалась" после известия о том, что весь фильм будут снимать в Советском Союзе.

"Восточный город" кинематографисты вначале искали в Узбекистане, а отечественную южную натуру – в Крыму. Но режиссеру эти виды не понравились, тогда творческая группа побывала на Кавказе, где посетила столицу Азербайджана, которая и стала "Стамбулом".

дом Семен Семеныча снимали в типовых сочинских многоэтажках на Донской улице

Малую родину Семена Горбункова снимали на курортах Туапсе, Сочи и Адлер. Правда, не забыли и о Крыме. У берегов Нового Света операторы занялись подводными съемками, когда герой Анатолия Папанова обеспечивает "клёв" персонажу Юрия Никулина.

Москва

Часть южных сцен снимали в столице СССР. Например, мрачного типа, у которого на груди висит медальон в виде черепа, разговаривающего с мычащим от перепуга Горбунковым, кинокамера зафиксировала возле подземного туалета, расположенного по Ленинскому проспекту, рядом с боковым входом в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.

Вход в подземный туалет, где верзила напугал Семена Семеныча

Субботник с участием Шефа, занимающегося высадкой саженцев деревьев, снимали на кунцевском пустыре.

Черноморские курорты

Во второй половине мая съемочная группа начала работу в Адлере, где она пробыла два месяца, временами посещая Туапсе и Сочи, где снимали черноморский город.

Туапсинская скала Киселева превратилась в фильме в Белую скалу, возле которой рыбачил Семен Семеныч. Андрей Миронов шел с трусами Лелика на палке по косе, расположенной рядом с пионерским лагерем "Орленок".

Развилка "Белая скала – Черные камни"

29 километр Краснополянского шоссе стал местом съемок двух эпизодов. Здесь находилась знаменитая развилка "Белая скала – Черные камни" и дорога в сторону Дубровки, где была дача Горбункова. Данный участок в наше время закрыт для проезда.

Адлеровский Приморский бульвар послужил для съемок сцены прогулки семьи Семена Семеныча, а на сочинской ул. Конституции милиционер Володя передал Горбункову оружие, которое тот спрятал в головной убор. Лесную погоню контрабандистов за героем Никулина снимали на территории Павловской Слободы.

Баку

Во время съемок на черноморских курортах декораторы и мастера комбинированных съемок находились в Баку, который они превращали в Стамбул. Старинная стена, современные здания, минареты и мечети в кадре – это по большей части декорации.

Оператору-постановщику фильма Игорю Черных в голову пришла идея снимать бакинские улицы в зеркальном отражении, чтобы азербайджанская столица была неузнаваемой. Для этого уличную рекламу и магазинные вывески написали в обратную сторону.

"Стамбульская" натура в Баку

Герои Андрея Миронова и Юрия Никулина падают и говорят "Чёрт побери" на улице Кичик Гала, расположенной на территории Старого города. Здесь же можно пройтись по улице Сабира, где Семена Семеновича поджидала проститутка. Когда Никулин фотографировал с закрытым объективом, сзади можно увидеть Джума-мечеть.

А осел чуть не сбил героев Никулина и Миронова на перекрестке, где сходятся улицы Беюк Гала и Асафа Зейналлы. Также для съемок "Бриллиантовой руки" был задействован музейный комплекс – дворец Ширваншахов.

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