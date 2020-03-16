Одессу превратили в Чикаго 20-х годов: где снимали фильм "Дежа-вю" и как изменились места за 30 лет

В конце 80-х годов в Одессе сняли одну из первых советско-польских авантюрных комедий "Дежа вю". Картина стала хитом кинопроката тех времен, а многие фразы из нее народ разобрал на цитаты.

Как выглядели места съемок тогда и как они выглядят сегодня — в материале OBOZREVATEL.

Одесса 80-х годов превратилась в приморский город 20-х

Съемки комедии происходили в Одессе в конце 80-х годов. Действие фильма начинается в чикагском театре, которым на время стала Одесская опера. Также в картине можно увидеть нынешний отель "Бристоль" (Пушкинская улица). В то время гостиница называлась "Красная". Ее первый этаж занимала попавшая в кадр "Дежа вю" парикмахерская. Сейчас ее уже нет.

Еще одной съемочной локацией стала библиотека имени Ивана Франко (Книжный переулок). В фильме она стала "Булочной" с подпольным казино.

Возле дома Фальц-Фейна (улица Гоголя) армяне ведут главного героя к себе выпить. Они думают, что Поллак их родственник. В середине 2010-х началась реконструкция этого старинного здания, которое одесситы называют Домом с атлантами. Также в комедию попала знаменитая Воронцовская колоннада, которую сегодня по вечерам красиво подсвечивают.

Дерибасовская

Погоня за Ничем проходит по легендарной Дерибасовской улице. На время съемок на ней выполнили замену вывесок. Она "обросла" синдикатами и трестами. Правда, сюда Поллак попадает только благодаря киномонтажу. Перед этим он был на Польском спуске, а затем внезапно попал на Дерибасовскую, выйдя из бывшего кинотеатра "Уточкино", который в наше время превратили в кафе, расположенное рядом с Городским садом (он тоже попадает в кадр, но без фешенебельного ресторана, построенного намного позже).

Для "велосипедной гонки" создатели фильма выбрали удивительный маршрут. Ее участники "перескакивают" из одного уголка Одессы в другой.

Второе христианское кладбище

Следующей съемочной локацией стало старейшее Второе христианское кладбище. Власти города с тех пор укрепили каменную арку на главном входе, а территория погоста заметно увеличилась за счет еврейской и католической зон, стены для проведения ритуалов, Аллеи жен и часовни Ксении Петербуржской.

На этом кладбище находятся могилы вице-адмирала Гавриила Жукова, звезды советского кино Михаила Водяного, академика Владимира Филатова и многих других знаменитых одесситов, а также несколько семейных склепов 18-го столетия.

Броненосец "Потемкин" и другие корабли

В картине показаны съемки легендарного "Броненосца "Потемкин"" Сергея Эйзенштейна. Главные герои фильма как раз в этот момент устраивают погоню по знаменитой Потемкинской лестнице.

В комедии Поллак прибывает в Одессу на корабле "Феодосия", который на самом деле является учебным судном "Экватор", принадлежащим городскому яхт-клубу. Чтобы пароход выглядел более солидно, его оборудовали еще одной бутафорной трубой. Во второй половине 90-х корабль списали и продали на металлолом.

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