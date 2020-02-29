Рыжий из " Джельсомино": как погиб Сергей Крупенников

Сергей Крупеников – рыжий мальчишка, который запомнился советскому зрителю по фильмам "Веселое сновидение", "Где это видано, где это слыхано", "Дорогой мальчик" и "Волшебный голос Джельсомино".

Сергей рос в обычной семье, не связанной с творческими профессиями. Мама – инженер, папа работал в жилконторе. Однажды Сережа услышал по радио, что "Ленфильм" набирает детей-актеров. Он самостоятельно отправился на студию, и вскоре ему поступило первое предложение — сняться в научно-популярном короткометражном фильме "Мальчик и машина".

В 1973 году Сережа сыграл Дениса Кораблева в короткометражке "Где это видано…" и тут же прославился среди мальчишек и девчонок своего возраста. Однако уже в следующем году его ждал еще больший успех – он снялся в фильме Сергея Михалкова "Дорогой мальчик".

Сережа появлялся на обложке журнала "Советский экран", в 1976 и 1977, а так же снялся в фильмах – "Веселое сновидение" и "Волшебный голос Джельсомино". Уже тогда актерская карьера начала утомлять мальчика – как говорил он сам, это "жизнь напоказ". Кроме того, ради съемок Сережу перевели в другую школу, где учителя не давали ему никакого спуску во избежание "звездной болезни".

Когда снимали "Джельсомино", Крупеникову было уже 14 лет, и отпрашиваться из школы на съемки становилось сложнее и сложнее. Остро встал выбор: продолжать ли актерскую карьеру или заняться своей учебой. Сережа посетил еще одну кинопробу в Минске, не прошел ее, и решил закончить съемки в фильмах.

После школы Крупеников поступил в Ленинградский институт холодильной промышленности. Потом – армия, работа. В восьмидесятые Сергей организовал свой бизнес – "Холодильный сервис". Все это время он жил жизнью обычного человека, не стремясь вновь оказаться на телеэкранах.

Сергей женился, у него родился сын Алексей. Сейчас Алексей уже взрослый и у него самого двое детей. К сожалению, Сергею не удастся порадоваться внукам: в 2012 году, в возрасте 49 лет, он погиб, попав в нелепое ДТП. Сергей ехал на велосипеде поздно вечером и его сбил мотоцикл.

Несмотря на то, что актерская карьера Сергея Крупеникова продлилась всего 4 года, повзрослевшие советские дети до сих пор вспоминают его роли с теплом и благодарностью. Ведь те фильмы – это часть их счастливого детства.

Похоронили Сергея Ивановича Крупеникова 1 сентября 2012 г. на Песочном кладбище, в Санкт-Петербурге.

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