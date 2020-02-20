Совершенно секретно! Что в СССР запретили показывать зрителям фильма "В зоне особого внимания"

Премьера знаменитого советского остросюжетного фильма о десантниках состоялась в 1977 году.

Его снял режиссер Андрей Малюков. Рассказываем о локациях и особенностях съемки культовой, советской картины, а также о том, какие кадры не прошли жесткую цензуру.

Основано на реальных событиях

Как вспоминал позже Борис Галкин, сыгравший в картине главную роль, в основу сценария положены реальные события. В свое время офицеру, прапорщику и двум солдатам пришлось по воле случая встретиться с рецидивистами, сбежавшими из тюрьмы.

Советские десантники захватили бандитов и передали их милиции. Об этой истории посчастливилось узнать военному журналисту Евгению Месяцеву, который изложил ее в своем блестящем репортаже, а чуть позже написал сценарий фильма.

Под присмотром командующего ВДВ

Съемки картины проходили под пристальным наблюдением и при поддержке командующего ВДВ Советского Союза генерала Василия Маргелова. Он вникал в каждую мелочь, даже лично смотрел, в какой одежде актеры появляются в кадре.

Генерал Маргелов с советскими десантниками

Дело в том, что во время выполнения заданий командования на голове разведчиков-десантников не было голубых беретов. Они надевали другие, менее приметные головные уборы, но по настойчивой рекомендации Маргелова герои фильма ходят на задание в голубых беретах.

Секретная техника

На воздушной технике в картине отсутствуют опознавательные знаки. Транспортная авиация Военно-воздушных сил СССР в то время состояла из Илов-76, к которым были прикреплены "аэрофлотовские" бортовые номера. Но показывать их в кино запрещали. Так что все эпизоды с воздушной техникой пришлось ретушировать.

По воспоминаниям режиссера Андрея Малюкова, снимали самолеты в витебском полку, выделенном группе командующим Военно-транспортной авиацией. После погрузки техники и личного состава самолет взлетал в воздух. Операторы говорили, что сняли превосходные кадры.

Но во время монтажа фильма режиссеру пришлось пообщаться с офицером, который утверждал, что Верховный совет СССР запретил участвовать "аэрофлотовским" самолетам в военных учениях.

Эту мощнейшую, самую дорогостоящую сцену пришлось вырезать, а с оставшимися кадрами, на которых видны Илы с логотипами "Аэрофлота", довелось поработать мастерам комбинированных съемок. Они их вручную замазывали покадрово, выполняя титаническую работу.

В фильм не попали и другие сцены, которые военные посчитали секретными.

Места съемок

Основным местом съемок картины стала Литва. Кинематографисты прибыли в учебный центр Воздушно-десантных войск, расположенный в поселке Гайжюнай, и встретили там исполнителя главной роли Бориса Галкина, который в течение трех недель полностью выполнял распорядок дня десантников вместе с десятикилометровыми марш-бросками и сдружился с военными.

Также съемки фильма проходили на территории 4-го каунасского форта ("фальшивого" заглубленного командного пункта), в ЗКП в Казлу-Руде и на мосту через Нявежис, по которому сегодня проходит трасса А1 "Вильнюс-Клайпеда" (в картине это место высадки группы десантников, которой командует лейтенант Тарасов).

Для съемок всех авиационных сцен в фильме использовали аэродром Витебск-Северный. Начало картины, где у знамени сменяется караул, а также допросы десантников, которые проводил майор Морошкин, снимали в московском Лефортово.

Трюки

В некоторых сценах Михая Волонтира пришлось заменять дублером. Например, в эпизоде рукопашного боя с бандитами снимали мастера-единоборств Тадеуша Касьянова. Зато марш-бросок 40-летний молдавский актер пробегал быстрее, чем его более молодые коллеги.

Тадеуш Касьянов и Михай Волонтир

Большинство трюков актеры выполняли на съемках самостоятельно, но вот с парашютами вместо них прыгали дублеры, так как Андрей Малюков переживал, что они травмируются и не смогут дальше сниматься.

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