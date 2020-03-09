Известная советская и российская актриса Галина Киндинова попала в реанимацию с сердечным приступом.
Как передает "112" в Telegram, 75-летней женщине стало плохо с сердцем, и ее экстренно доставили в больницу.
В клинику заслуженную артистку РФ сопровождал супруг, известный актер Евгений Киндинов.
Галина Киндинова
фото из открытых источников
"Галине Киндиновой провели интенсивный курс терапии, а сегодня перевели в вип-отделение. Ещё несколько дней она пробудет под наблюдением врачей", – сказано в сообщении.
Галина Киндинова с мужем
фото из открытых источников
Киндинова известна по таким фильмам, как "Скучная история. Из записок старого человека", "Приваловские миллионы", "Татуированная роза", "Сладкоголосая птица юности", "Нахлебник", "Мятеж" и другие.
Галина Киндинова
фото из открытых источников
Галина Киндинова
фото из открытых источников
Галина Киндинова
фото из открытых источников
Как писал OBOZREVATEL, ранее в РФ появилась информация, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком, покинула пределы страны и уехала в Италию.
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