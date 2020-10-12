Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом фильме о царице: в сети разгорелся скандал

Израильская актриса, звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом фильме о египетской царице. В сети разгорелся скандал, ведь пользователи считают, что главную роль должна выполнить арабская или африканская актриса.

Права на съемки биографического фильма приобрела американская студия Paramount. По информации издания Deadline, режиссером биографической драмы станет Пэтти Дженкинс, которая также сняла "Чудо-женщину". О дате выхода фильма пока не сообщается.

Галь Гадот исполнит главную роль в фильме о Клеопатре. Lenta.ru

После новости о том, что роль Клеопатры выполнит Гадот, в соцсети Twitter возник скандал. Пользователи считают, что царицу должна сыграть или арабская, или африканская актриса, чтобы "лучше соответствовать образу". Журналистка Самира Кхан на своей странице написала, что "Израиль когда-то украл арабские земли, а теперь Гадот крадет у них роли".

"Какой голливудский дурачок считает, что было бы неплохо взять израильскую актрису на роль Клеопатры (очень мягкой на вид) вместо потрясающей арабской актрисы Надин Неджим?" – возмутилась Кхан.

Журналистка возмутилась, что израильская актриса сыграет Клеопатру. скриншот

Однако автор сценария к фильму пояснил, что Клеопатра не являлась арабкой, она имела македонские и греческие корни. Отметим, что Гадот никак не отреагировала на скандал.

Автор сценария к фильму прокомментировал скандал. скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стриминговий сервис Netflix отменил съемки турецкого сериала If Only ( "Если б") из-за скандала, связанного с ЛГБТ-персонажем. Это произошло после того, как правительство Турции отказало продюсерам в лицензии, потому что один из пяти главных героев – гей.