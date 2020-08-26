Фото Ван Дамма на съемках в Киеве опубликовали в сети

В сети появились фото со съемок комедийного боевика компании Netflix The Last Mercenary ("Последний наемник") в Киеве, где главную роль сыграет известный актер Жан-Клод Ван Дамм.

Снимки опубликовал житель столицы Максим Кобец на своей странице в Facebook. По его словам, съемочную площадку развернули в Бортничах (Дарницкий район) вблизи многоэтажки, в которой он находился (фото смотрите ниже).

На фотографиях видно, что голливудский актер для роли загадочного бывшего агента секретной службы Александра Лазара надел кожаную куртку, синее пальто и коричневую кепку.

Ван Дамм во время съемок боевика в Киеве Facebook Максим Кобец

"Сегодня мои рабочие будни сопровождают крики "action" и гудение съемочного стафа. Впервые мой двор, все входы и выходы, перекрыт муниципальной охраной", – написал Кобец.

В сети появились фото со съемок боевика, где главную роль сыграет Ван Дамм Facebook Максим Кобец

Отметим, съемки фильма в столице Украины стартовали 14 августа. В сюжете рассказывается об агенте, который должен срочно вернуться во Францию, потому что его сына ошибочно обвинили в незаконной торговле оружием и наркотиками. Часть сцен снимут в Париже, но большинство из них будет снято в Киеве.

Съемки фильма в Киеве с участием Ван Дамма Facebook Максим Кобец

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка актера Елена Каверина, которая родом из Кривого Рога, раскритиковала запущенное состояние города Киева.