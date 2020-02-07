"Скоро пойдут воевать против "Мстителей?" Почему "Форсаж 9" вызвал поток смеха в сети

21 мая 2020 года состоится мировая премьера девятой части гоночной франшизы "Форсаж". После того, как в сети появился первый трейлер, под видео появились сотни язвительных комментариев недовольных фанатов, которые считают, что картина продолжает скатываться.

OBOZREVATEL расскажет, чем именно недовольны зрители и что они пишут.

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Чем недовольны поклонники "Форсажа"

Большая часть отзывов на трейлер — это закономерное недовольство зрителей, мнение которых вкратце можно выразить так: “сколько можно резать собаке хвост по частям, отрубите, и дело с концом”. И действительно, сколько еще уважаемые “воротилы” от кинобизнеса смогут “доить” идею о доблестных гонщиках?

Может решимся сказать: "Прощай “Форсаж”", и придумаем что-то новое? Впрочем, чтоб не быть голословными, демонстрируем мнение народа. Для этого мы отобрали десятку самых заплюсованных комментариев под этим видео.

Вторая половина возмущенных фанов — это трезвомыслящие люди, те, кто привык, что в этом мире действуют законы Ньютона и не верят в летающие автомобили.

На что сценаристы бесконечной эпопеи, наверное бы, ответили громким хохотом: “Это же Форсаж, ребята!”. Тем не менее народ негодует:

Как воскрес Хан?

Видимо, сценаристам “Форсаж 9 “показалось мало отмененных ими законов физики, и они заодно отменили законы биологии. Один из центральных персонажей предыдущих частей, друг Торето Хан воскрес. Как и, главное, зачем? Хотя зачем, понятно, сюжету катастрофически не хватало оригинальности и чтобы как-то вытащить заведомо провальный сценарий, авторы решили сыграть на сентиментальности зрителей.

Как говорил один популярный персонаж: “Астанавитесь!” И правда, сколько можно чудить? А тут еще и Сон Кан, сыгравший в 9 части “восставшего из мертвых” в телеинтервью разоткровенничался о своих ощущениях, мол, что свое возвращение во франшизу он воспринимает как “воссоединение с семьей”.

Общественность просто взвыла от “восхищения”. Вот оказывается в чем дело, там “семья воссоединяется”, а мы в кино собрались.

Что же остается только дождаться 21 мая, возможно, мы ошибаемся — это шедевр, но что-то подсказывает , что хохот после премьеры будет стоять гомерический.

И наверное, только такая реакция отрезвит создателей бесконечной гоночной саги, начинавшейся так здорово и съехавший в обычный, тупой боевик с летающими автомобилями, воскресающими мертвецами и сюжетом, высосанным из пальца. Отрезвит, остановит и спасет мир от пришествия юбилейного “Форсажа 10".

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