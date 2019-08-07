"Форсаж-9": дата выхода, трейлер, где смотреть онлайн

В августе 2019 года состоялась премьера "Форсаж: Хоббс и Шоу". "Форсаж-9" - продолжение популярной франшизы, которая будет выпущена в мае 2020 года компанией Universal Pictures.

Пока сюжет фильма неизвестен, однако уже есть информация о том, что в новой части "Форсажа" зрители смогут вновь увидеть полюбившихся героев, которые (что не подтверждено официально) могут отправиться в космос.

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О чем будет "Форсаж-9"?

Фильм "Форсаж-8" закончился тем, что у главного героя и его супруги родился сын. Это сразу вызвало у зрителей мысли о том, что можно ждать продолжения. Пока нет информации о сюжете "Форсажа-9", однако можно быть уверенными в том, что друзья-гонщики снова будут соревноваться в своих невероятных навыках с многочисленными опасными злодеями.

Кто снимется в "Форсаж-9?"

Главную роль в фильме сыграет Вин Дизель. Он вновь предстанет перед зрителями в образе Доминика Торенто, бывшего преступника, ставшего профессиональным уличным гонщиком. Роль супруги Доминика, Летти Орис, исполнит Мишель Родригес. Также в фильме примут участие Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль и Хелен Миррен. Роль опасного компьютерного преступника исполнит великолепная Шарлиз Терон.

Особый интерес представляет сюжетная линия Мии, роль которой исполняет Джордана Брюстер. В последнем фильме Мия решает уйти в более спокойную жизнь вместе со своим супругом Брайаном, которого сыграл покойный Пол Уокер.

Дуэйн Джонсон в фильме сниматься не будет. Связано это с тем, что у Джонсона и Дизеля еще в 2017 году возникли творческие разногласия, и помирится актерам не удалось до нынешнего момента.

Как снимается фильм?

В ноябре 2014 года представители компании Universal Pictures выступили с заявлением о том, что после фильма "Форсаж-7" будут выпущены еще как минимум три фильма о приключением Доминика Торенто. Сам Вин Дизель подтвердил свое возвращение в проект лишь в апреле 2017 года.

Где можно посмотреть трейлер "Форсаж-9" ?

На данный момент трейлер фильма все еще не выпущен. Скорее всего, зрители смогут увидеть самые яркие моменты "Форсажа-9" в конце 2019 года. А пока вы можете посмотреть фанатский обзор на предыдущие части киноэпопеи.

Где посмотреть "Форсаж-9" онлайн?

Дата официального выхода ленты в кинотеатрах страны на данный момент неизвестна.

Кто работает над фильмом?

В мае 2018 года Дэниел Кейси приступил к работе над сценарием. Конечно, Кейса еще никогда не участвовал в написании сценариев к высокобюджетным фильмам, однако продюсеры рассчитывают, что благодаря этому удастся переосмыслить историю героев и сделать ее еще более интересной.

Кстати, продюсеры не исключают того, что в девятом фильме персонажам предстоит оказаться в космосе. Зрителям остается только ждать, какой непредсказуемый сюжетный поворот может привести к такому развитию событий.

Режиссером девятой части франшизы станет Джастин Лин.

Интересные факты

Первоначально предполагалось, что "Форсаж-9" выйдет на экраны в апреле 2020 года. Однако позже дата была перенесена на май: вызвана задержка тем, что продюсеры не хотят, чтобы лента вступила в конкуренцию с новым фильмом о приключениях Джеймса Бонда.

Франшиза "Форсаж" стала самой прибыльной для Universal: суммарные кассовые сборы всех фильмов превышают 5 миллиардов долларов.

Вин Дизель решил обнародовать актерский состав "Форсаж-9" на своей странице в Инстаграм. Он выложил фото со своими коллегами по съемкам, в подписи указав, что актеры за время совместной работы успели стать настоящей семьей.

Мишель Родригес в интервью заявляет, что в фильме слишком мало ярких женских ролей, поэтому ей приходится одной "отдуваться за всех". Мишель даже говорила, что может вовсе покинуть франшизу, если в ней не появится больше интересных персонажей-женщин.

Актриса согласилась принять участие в "Форсаж-9" только после того, как прочитала сценарий и убедилась в том, что ее пожелание исполнено, а к работе над фильмом присоединилась женщина-сценарист. Не исключено, что в будущем будет сниматься и "женский" спин-офф "Форсажа", однако пока это только слухи.

Режиссер картины, Джастин Лин, отметил первый день работы фотографией в Twitter. Под фото Лин оставил комментарий: "Чувствую себя дома".

Последний фильм франшизы - "Форсаж-10" (который пока имеет рабочее название "Форсаж-Х"), зрители смогут увидеть в 2021 году.

Съемки "Форсажа-9" пришлось приостановить из-за несчастного случая: 22 июля дублер Дизеля упал с высоты. К счастью, он выжил и работа была возобновлена через один день после инцидента.

На данный момент о будущем фильме известно очень мало. Однако уже сейчас можно гарантировать, что в мае 2020 года в кинотеатрах зрители смогут насладиться потрясающим зрелищем. Ведь "Форсаж" - одна из немногих франшиз, в которой каждый следующий фильм собирает большую кассу, чем предыдущий!

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