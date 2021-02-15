"Формула счастья": о чем сериал и где смотреть онлайн

В воскресенье, 14 февраля, на телеканале "Украина" показали премьеру сериала под названием "Формула счастья". Режиссер ленты – Александр Итыгилов.

Картина состоит из четырех эпизодов. О чем она и какие знаменитые актеры снимаются – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте новость до конца).

Сюжет сериала "Формула счастья"

Однажды ночью, в глухом лесу, успешный менеджер, Денис Демидов сбивает подвыпившего рыбака. Он решает никому не сообщать об этом, а через несколько дней, при странных обстоятельствах погибает сам...

Распутывая загадочную смерть своего супруга, Инна попадает в водоворот событий, где сама оказывается подозреваемой в убийстве своего мужа и отправляется в СИЗО. Инна понимает, что скоро потеряет бизнес, репутацию и собственную дочь…

Кадр из сериала "Формула счастья" Скриншот

Отметим, что в сериале снялись такие известные украинские актеры как Марк Дробот, Зоряна Марченко, Евгений Олейник, Диана Дикая, Владислав Никитюк и Елена Светлицкая.

Кинолента "Формула счастья" транслировалась на телеканале "Украина". После телевизионного показа все серии можно посмотреть на официальном сайте канала или же на YouTube.

Трейлер сериала "Формула счастья"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на телеканале "Украина" состоялась премьера нашумевшего сериала под названием "Мертвые лилии".Всего показали восемь эпизодов ленты.