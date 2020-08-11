Forbes назвал самых дорогих актеров мира

48-летняя звезда "Форсажа" Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире. За 12 месяцев знаменитость заработал $87,5 млн.

Соответствующий рейтинг составил журнал Forbes, посчитав доходы звезд за период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года.

Так, второе место занял Райан Рейнольдс, который заработал $71,5 млн. Самые большие гонорары актер получил благодаря съемкам в сериале "Красное уведомление" и в фильме "Шестеро вне закона" (6 Underground, 2019 год).

В тройку лидеров также вошел американец Марк Уолберг, сыгравший в картине "Правосудие Спенсера" (Spenser Confidential, 2020 год). Он также был продюсером документального сериала "МакМиллионы" (McMillions, 2020 год).

Марк Уолберг сыграл в картине "Правосудие Спенсера" 112 Украина

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с топ-10 самых высокооплачиваемых актеров мира:

Дуэйн Джонсон ($87,5 млн)

Рейнольдс ($71,5 млн)

Марк Уолберг ($58 млн)

Бен Аффлек ($55 млн)

Вин Дизель ($54 млн)

Акшай Кумар ($48,5 млн)

Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн)

Уилл Смит ($44,5 млн)

Адам Сэндлер ($41 млн)

Джеки Чан ($40 млн).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был названо популярных актеров, чье одно произнесенное слово стоит дороже всего. Для этого компания Casumo проанализировала количество произнесенных с экрана слов за всю карьеру, сопоставила их с гонорарами актеров и вычислила цену одного слова.