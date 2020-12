Фильмы "Шрек" и "Темный рыцарь" признали национальным достоянием США: оглашен полный список

Фильмы "Шрек", "Темный рыцарь", "Заводной апельсин" и еще 22 кинокартины добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке Конгресса. Таким образом их признали национальным достоянием США.

Об этом сообщает издание Variety. По словам инсайдеров, попадание в список гарантирует, что лента будет сохранена в соответствии с положениями закона о национальной сохранности фильмов. При отборе эксперты обращают внимание на ее "культурную, историческую или эстетическую значимость".

1. Саспенс (Suspense, 1913);

2. Детские автогонки в Венеции (Kid Auto Races at Venice, 1914);

3. Хлеб (Bread, 1918);

4. Битва века (Battle of the Century, 1927);

5. С автомобилем и камерой по всему миру (With Car and Camera Around the World, 1929);

6. Хижина на небесах (Cabin in the Sky, 1943);

7. Оскорбление (Outrage, 1950);

8. Человек с золотой рукой (The Man with the Golden Arm, 1955);

9. Полевые лилии (Lilies of the Field, 1963);

10. Заводной апельсин (A Clockwork Orange, 1971);

11. Свит Свитбэк: Песня мерзавца (Sweet Sweetback’s Baadasssss Song, 1971);

12. Wattstax (1973);

13. Бриолин (Grease, 1978);

14. Братья Блюз (The Blues Brothers, 1980);

15. Теряя землю (Losing Ground, 1982);

16. Иллюзии (Illusions, 1982);

17. Клуб радости и удачи (The Joy Luck Club, 1993);

18. Дьявол никогда не спит (The Devil Never Sleeps, 1994);

19. Клуб Буэна Виста (Buena Vista Social Club, 1999);

20. Земля (The Ground, 1993−2001);

21. Шрек (Shrek, 2001);

22. Мауна-Кеа – Храм в осаде (Mauna Kea: Temple Under Siege, 2006);

23. Повелитель бури (The Hurt Locker, 2008);

24. Темный рыцарь (The Dark Knight, 2008);

25. Борцы за свободу (Freedom Riders, 2010).

Национальный реестр фильмов США учредили в 1989 году для сохранности кинематографического наследия и привлечения к нему большего внимания общественности. В 2020 году в список включили 25 картин. Всего в нем содержится 800 наименований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кинокритики издания The New York Times опубликовали список самых лучших фильмов за 2020 год. В перечне редакции оказались такие известные ленты, как "Американская утопия", "Борат-2", мультфильм "Душа" и многие другие.