Фильмы и сериалы про карантин: что посмотреть, находясь в изоляции

Из-за карантина, который в Украине ввели из-за пандемии коронавируса, практически все вынуждены сидеть дома.

OBOZREVATEL предлагает читателю топ-5 интересных фильмов и сериалов о карантине, которые можно посмотреть находясь на самоизоляции.

Последняя любовь на Земле

Отношения врача Сьюзен и шеф-повара Майкла развиваются на фоне вспышки странной эпидемии, которая постепенно лишает человечество чувств: слуха, обоняния, зрения. Пара старается сохранить отношения в паникующем мире.

Карантин

Ремейк испанского фильма ужасов Репортаж о журналистке, которая случайно попадает в дом, где возникает непонятный вирус. Зараза передается от больного животного людям, число заболевших растет, а мест для укрытия все меньше, ведь из дома никого не выпускают.

Разрисованная вуаль

Начало ХХ века, Шанхай. Английский врач узнает об измене жены и они вдвоем отправляются в пораженную холерой деревню, где доктор начинает спасать людей от недуга. Постепенно между парой снова вспыхивает утраченная любовь.

Ходячие мертвецы

Помощник шерифа Рик Граймс приходит в себя в пустом госпитале уже после того, как окрестности заполонили ожившие трупы. вместе с другими людьми, избежавшими заражения, он пытается отыскать безопасное место для жизни.

Под куполом

В сериале рассказывается о маленьком городке, расположенном в штате Мэн США.

В один из самых обычных дней, жители города становятся отрезанными от мира таинственным и не видимым барьером. Пробиться сквозь него невозможно - никто не может не покинуть город, не въехать в него обратно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла жесткий закон о борьбе с коронавирусом.

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