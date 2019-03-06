В Оскаре состоялась премьера "Королевские корги"

В премьерном кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) 5 марта состоялась премьера анимации "Королевские корги" с участием звезды дубляжа Александра Педана .

Первыми ленту оценили Александр Педан, Сабина Мусина, Пупси Кира, Артем Гагарин, Кристина Бобкова, Яна Клочкова, Анастасия Топольская, Алёна Лавренюк, Анна Добрыднева, Олег Панюта, Руслан Кузнецов, Ирина Заря, Наталия Васько и многие другие.

О фильме:

Среди королевской семьи Великобритании есть одна любимая порода собак – это корги. Ну вы только посмотрите на них – разве они не милые? Большие ушки, огромные глаза, мягкая шерсть. Как не влюбится в этот комочек счастья? Да, порой от них очень много хлопот прислуге, они могут что-то нечаянно разрушить на своем пути или попросту справят нужду не в том месте, но это забота прислуги. И вот в Букингемском дворце появился Рекс – любимец самой Королевы. Пёс делает что хочет, ведёт беззаботное существование. Однажды на прогулке Рекс потерялся на улицах угрюмого Лондона. Королевский пёс почувствует настоящую жизнь улиц на себе, пытаясь найти дорогу обратно.

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Королевские корги" стартует с 7 марта.

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