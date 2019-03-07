В Оскаре состоялась премьера "Гуцулка Ксеня"

6 марта в премьерном кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялся допремьерный показ украинского мюзикла "Гуцулка Ксеня" с участием творческой группы в полном составе и выступлением "Dakh Daughters".

Первыми ленту сумели оценить Евгений Нищук, Олег Тягнибок, Александр Ярмола, Михайло Хома (Dzidzio), Вячеслав Кириленко, Павел Розенко,Елена-Кристина Лебедь, фрик-кабаре "Dakh Daughters", Алена Лавренюк, Игорь Кондратюк, Алла Мартынюк, Филипп Ильенко, Влад Каращук (LAUD), Маша Виноградова, Василий Вирастюк, Дарья Трегубова, Богдан Юсипчук, Алексей Тритенко, Алёна Алымова и многие другие.

О фильме:

Старик-миллионер Микола Данылюк (американец украинского происхождения) понимает, что ему осталось совсем немного. Он написал завещание: один миллион долларов пойдёт его сыну Ярославу (или просто Яро), если тот женится на сознательной украинке. С этой миссией парень решил добраться в далёкую страну, чтобы выполнить условие отца. Такие деньги не могут пропасть! Лучшее место для этого, конечно же, Карпаты. Яро остановил свой выбор на Ворохте. Ох, тут у молодого парня глаза точно будут разбегаться – везде настоящие украинки, чище некуда. Но среди них надо выбрать одну самую сознательную. Возможно, во время этих поисков у Яро что-то перевернется в голове и он изменит свое мировоззрение.

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Гуцулка Ксеня" стартует с 7 марта.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!