В "Оскаре" состоялась премьера "Чудо-парк"

12 марта в премьерном кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась премьера анимации "Чудо-парк" с участием звезды дубляжа Лилии Ребрик.

Первыми ленту оценили Лилии Ребрик, Елена Бурба, Юлия Кавтарадзе, Олег Панюта, Андрей Кише, Полина Неня, Анна Добриднева, Алексей Душка, Братья Шумахеры, Иван Пилипець и многие другие.

О фильме:

Джун, как и большинство детей её возраста, много фантазирует. Она представляет себе огромный парк развлечений, где есть невероятные аттракционы, всегда толпы посетителей, но все счастливы. Главные в этом парке живые разговаривающие звери. Они постоянно создают новые аттракционы, заботясь об их безопасности, и развлекают посетителей. Какое же было удивление девочки, когда однажды, гуляя, она нашла тот самый Чудо-парк. Но в реальности он уже почти мёртвый, аттракционы разваливаются и такое ощущение, что там несколько лет не было людей. Джун нашла тех самых зверей из своих фантазий – и они рассказали, что дети просто перестают верить в чудо, вот и парк уничтожается. Девочка не даст Чудо-парку исчезнуть! Вместе с новыми друзьями они восстановят его, чтобы можно было принимать новых посетителей.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Чудо-парк" стартует с 14 марта.

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