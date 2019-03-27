В кинотеатре сети "Оскар" состоялась гала-премьера "Дамбо"

26 марта в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера приключенческого фильма от Disney "Дамбо" .

Первыми ленту увидели Дмитрий Ступка, Виктория Смеюха, Валентина Хамайко, Жан Грицфельдт, Анастасия Даугуле, Влад Каращук, Анатолий Анатолич, Елена Бурба, Юлия Кавтарадзе, Олег Панюта, Кристина Бобкова, Надежда Коверская, Яна Клочкова, Ирина Заря, Полина Неня, Анна Добрыднева, Алла Мартынюк, Соломия Витвицкая,Иван Пилипец и многие другие.

В картине мы видим историю глазами Дамбо, а люди в ней являются второстепенными персонажами – в основном, негативными. В своем игровом переосмыслении классического анимационного фильма Тим Бартон не только обогатил сюжетную линию, но и вывел персонажей-людей на передний план, что позволило рассказать о пути маленького слоненка с максимальным сочувствием. "Это очень милая история. - говорит Тим ​​Бартон - Идея о летающем слоне - это достаточно простой сюжет. Мне кажется, именно поэтому Дамбо так популярен и неизменно вызывает трогательные чувства, ведь в этом сюжете есть что-то первобытное и фундаментальное".

О фильме:

В этом мире столько много магии… В каждом человеке, даже в маленьком слонёнке. В одном из цирков на мир появился вовсе не обычный слонёнок – его зовут Дамбо. У него очень большие уши, что у многих зрителей цирка скорей вызвало бы раскатистый смех. Но они у Дамбо неспроста – с помощью ушей слонёнок летает. Только вот он живёт в мире, где правят деньги. Богатые всегда хотят использовать таких, как Дамбо, для своей выгоды. Энергичный предприниматель В. А. Вэндевер строит свой цирк под названием "Сказочная страна", где ему нужны самые невероятные чудеса со всего мира, и для этого он не остановится ни перед чем. Слонёнка Дамбо никто не даст в обиду, у него есть настоящая семья!

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Дамбо" стартует с 27 марта.

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