В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера "Люди в черном: Интернэшнл"

12 июня вкинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьерафантастического экшна – "Люди в черном: Интернэшнл".

Первыми ленту увидели Дмитрий Ступка, Яна Клочкова, Соломия Витвицкая, Анна Тринчер, Богдан Осадчук, Яна Алтухова, Мирослава Ульянина, Юрий Романов, Ирина Заря, Валерия Толочина, группа Brosko.

О фильме:

Вы даже об этом не подозреваете, но существует тайная организация, которая охраняет Землю от разного рода инопланетян и странных существ. Это Люди в чёрном. Как не сложно догадаться, они почти всегда в чёрных деловых костюмах. У них есть свои агенты во всех больших городах на нашей планете. У каждого из Людей в чёрном есть нереально крутые пушки и приспособления, которые помогают следить за порядком на Земле, чтобы инопланетяне не беспокоили людей. Время от времени там даже проводится набор новичков – так в пару к Агенту Н попала Агент М. Эти двое точно хорошо сработаются, ведь это так весело стрелять по монстрам. Будет много драйва.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Люди в черном: Интернэшнл" стартует с 13 июня.

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