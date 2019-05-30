В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Рокетмен"

28 мая вкинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера фэнтезийного байопика "Рокетмен".

Первыми ленту увидели Гарик Корогодский, Дмитрий Шуров, Ричард Горн, Соня Плакидюк, Виктория Смеюха (НеАнгелы), Руслан Багинский, Жан Грицфельдт, Ирина Данилевская, Яна Алтухова, Алена Лавренюк, Монро, Ирина Заря, Яна Клочкова, Андрей Ковалев (Brunettes Shoot Blondes), группа [O], Валерия Толочина, Лавика, Татьяна Терехова и многие другие.

О фильме:

Как одному застенчивому парню по имени Реджинальд Дуайт осуществить свою мечту и стать всемирно известным? Он себе часто задавал этот вопрос, на который однажды ему все-таки дали ответ – нужно просто убить неудачника в себе и начать жить по-настоящему. Всю свою юность парень был очень застенчивым, учился играть на пианино. Позже он открыл в себе ещё и талант к написанию песен – но вот быть главной звездой всегда боялся. Когда же Реджи решил поменять своё имя на псевдоним Элтон Джон, всё изменилось. Его поведение, экстравагантные образы, всемирно известные песни и, что самое главное, шоу – вот ради чего будут ходить зрители. Это история человека, которого знают в каждой стране на нашей планете.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Рокетмен" стартует с 6 июня.

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