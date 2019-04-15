В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "После"

В кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Smart Plaza) состоялась гала-премьера романтической драмы"После" .

Первыми ленту увидели Назар Гук-Юлік (Dzidzio), Дарья Коломиец, Анна Добрыднева, Мила Еремеева, Вячеслав Соломка, Артем Травкин и многие другие.

О фильме:

Тесса Янг – молодая девушка, старательная студентка из хорошей семьи, ничего плохого о ней сказать нельзя. Хардин Скотт – красивый бунтарь, от которого все представительницы противоположного пола просто без ума. Эти двое совершенно разные, но как раз противоположности и любят притягиваться. Они познакомились в колледже – именно в эти годы нужно наслаждаться молодостью, свободой и возможностью отрываться с другими студентами. Поначалу Тесса не хотела и близко подпускать Хардина, но время брало свое. Теперь она не представляет своей жизни без парня. Но так ли Тесса хорошо знает своего избранника? Так ли всё будет просто в их отношениях?

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "После" стартует с 18 апреля.

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