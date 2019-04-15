В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Код Красный"

10 апреля в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера шпионского триллера "Код Красный".

Первыми ленту увидели Дарья Коломиец, Анна Жижа, Анастасия Даугуле, Соломия Витвицкая, Мирослава Ульянина, Даниил Белых, Соня Кей, Роза Аль-Намри,Наталья Кудряшова, Братья Шумахеры, Илья Кваша, Иван Пилипец и многие другие.

О фильме:

Шпионы существуют не только в фильмах, а и в настоящей жизни вокруг нас. Конечно же, никто о них не должен знать, ведь всё их существование окружено таинственностью. Джоан Стенли оставила свои молодые годы далеко позади – но какая интересная жизнь у неё была в то время! Девушка училась в Кембридже, что для представительницы её пола было уже достижением. Одно предложение работы изменило её жизнь. Джоан была очень близко возле создания первой атомной бомбы – и этой информацией она делилась десятилетиями с советским правительством. Не ради денег или власти – Джоан хотела, чтобы на всей планете не правили страны, а правил мир

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Код Красный" стартует c 18 апреля.

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