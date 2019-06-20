В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "История игрушек 4"

19 июня вкинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьераанимационного приключения – "История игрушек 4".

В украинском дубляже присоединились и украинские звезды: Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA и Григорий Решетник. Александра Зарицкая дебютировала в дубляже как новая героиня –- офицер Смишанка Мак-Веснянка, а Григорий Решетник озвучил отца главной героини Бонни.

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Первыми ленту увидели группа Kazka, Григорий Решетник, Никита Добрынин, Даша Квиткова, Елена Бурба, Кристина Бобкова, Евгений Янович, Дмитрий Дир, Алла Мартынюк, Дмитрий Водовозов (Антитела),Андрей Кише, Сергей Костецкий и многие другие.

О фильме:

У кого у кого, а у игрушек всегда найдется работка. Детишкам всегда нужны всякие вещицы для развлечений, которые даже для этого не предназначены были. Базз Лайтер, Вуди и все их друзья ещё скучают по своей прошлой хозяйке Энди, которая пошла в колледж. Но и маленькая Бонни их не обижает. Девочка совсем недавно пошла в садик, где нашла себе новых друзей и любимую игрушку – и это ложко-вилка. И его это очень задевает, ведь он предназначен для еды, а не для игр. Когда семья Бонни переезжает, вилка решила сбежать. Ковбой Вуди не может оставить девочку без любимой игрушки, поэтому бросился за ней. Это будет великое приключение.

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