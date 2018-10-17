Негодование. И гнев. Обида.

Почему фильмы типа "Скажене весілля" относят к искусству, да ещё и залы полны на все сеансы?

Это вызывает непониманием и разочарование. Токсин. Людей таким кормят, потому что это они и заглатывают.

Неприкрытый расизм и шутки про менталитеты, откровенно никакая актерская игра и ежепятимунатная реклама сбербанков/новыхпочт/розеток и тд. Это мы считаем нормальным? Вот такой фильм должен научить нас не обращать внимание на цвет кожи и национальность? Определенно нет.

А контингент, который привлек такого рода фильм, и нам повезло с ними сидеть рядом - непонятные женщины с бутылками пива и кальмарами, громкие мужики, комментирующие "черномазых" и просто "громкие" люди. Кажется, будет весело. Когда искусство кино превратилось в балаган? Или в Украине его все еще не признали искусством?

Кто скажет, что посыл тут хороший, посыла тут нет. Смысла нет. И комедии с хорошими шутками да и шутками вообще - нет. Практически каждый момент можно было угадать. От представления французов про Украину до резких прыжков патриархат/матриархат. Конечно, нужно было показать всю нелепость работы спецподразделений полиции. И нельзя не заметить, что село все же они выбрали очень даже мажорное. Просто-таки село с шикарными газонами и крутыми домами. Нет, то, что дочь учится в Сорбонне это интересно. Ну вдруг она и правда очень умная?

Единственное, что так ярко и четко акцентировали в этом фильме – приглушенное восприятие и нежелание принимать жителями сел чего-то нового. Это пугает. И заставляет выходить со своей зоны комфорта. Реакция понятна. Но подана бестактно.

Да, денег наварили нормально на этом творении. Но именно такое мы хотим подавать как искусство? Высмеивание (совсем неумелое и тупое) каждой профессии, каждой расы и каждого пола? Ух, далеко идем товарищи.

Из 30 минут, которые мы просидели на этом творении, минут 10 мой молодой человек говорил: "Может, уже пойдем?". А я сидела и терпела, ведь заплатила деньги за это. Жаба ныла. После очередного издевательства над традициями Украины - встала и вышла.

Нет, американские фильмы на такую же тему я тоже не воспринимаю. Потому что, если мы хотим, чтобы расы воспринимались как норма в нашей стране, это не высмеивать надо (неудачно), а оговаривать, включать и описывать как норму.

Уверена, что половина зала выйдет с этого фильма с новыми шутками про расизм. Вот так они рождаются. И на это выкинули кучу денег. И мы тоже за это заплатили. Мне стыдно.

Мне сказали, что нужно уметь смеяться над собой и шутками про свою страну. Нет, нельзя. Не смеяться нужно уметь, а учиться шутить. Если мы видим проблемы в нашей стране (вплоть до восприятия другими странами Украины как страны дикарей), то нам нужно показать, что это не так. У нас не взрываются заряды каждый день в Киеве, чтобы там не показывали телеканалы России. Мы живем. Мы стремимся к диалогу, неважно на каком языке. У нас проводят масштабные концерты и фестивали, наши украинские ученые и техники выигрывают гранты на международных конкурсах, наши школьники занимают призовые места на олимпиадах в мире, сборная по футболу вообще держится на первом месте в группе Лиге наций. Не подвох тут нужно искать, а радоваться. Мы должны гордиться тем, что хорошего есть в нашей стране, а не смеяться над негативными моментами.

Нужно быть проще? Нужно уметь смеяться? Нужно быть сложнее. Создавать мир, в котором следующее поколение будет жить спокойно. А не игнорировать все то дерьмо, которое происходит вокруг. Расизма в нашей стране много. Это не высмеивать нужно, а искоренять.

И что важно – если фильм вызывает эмоции – он свою работу сделал. Только важно, чтобы люди выходили с правильными эмоциями. А не просто посмеялись и забыли.