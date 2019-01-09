Премьера психологического триллера "Стекло" и розыгрыш билетов

Кинохиты легендарного М. Найта Шьямалана "Сплит" и "Неуязвимый" продолжатся в шокирующем триллере.

Опасный псих с множественным расстройством личности и таинственный террорист по имени "Стекло" выходят на след своих давних врагов. Кто остановит зверя в человеческом обличье?

Разыгрываем билеты на фильм при участии Семюэля Л.Джексона и Брюса Уиллиса. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на страничку Obozrevatel и Шоу Обоз в Facebook.

Уже 14 января мы разыграем билеты на премьеру триллера среди всех участников, выполнивших условия конкурса.