Премьера "Дубликат" в новом кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Smart Plaza

20 декабря новый кинотеатр "Оскар" в ТРЦ Smart Plaza, открыл сезон молодежных премьер интеллектуальным кино "Дубликат" сЭнселом Эльгортом, одним из самых востребованных актеров Голливуда, звездой фильмов "На драйве" и "Клуб миллиардеров".

Первую премьеру в новом кинотеатре увидели Дмитрий Ступка , Соломия Витвицкая, Анна Тринчер, Богдан Остапчук, Игорь Кузьменко, Дмитрий Горовенко, Анна Добрыднева, Виталина Библив, Ольга Атанасова, Людмила Ардельян, Анна Ахава-Тесленко, Богдан Юсипук, Наталия Розинская, Роза Аль-Намри, Екатерина Гулякова, Анна Свиридова, Татьяна Бобрикова, Самвел Туманян, Дмитрий Сукач, Яся Крутова, Дима Топоринский, Константин Грубич и многие другие.

О фильме

Джонатан совершенно не похож на других жителей Нью-Йорка. Внешне он ничем не отличается, но он особенный – у него есть две жизни. Днём он Джонатан, который встает в 7 утра и идёт на работу, в общем, ничего интересного. Но когда он засыпает, просыпается его дубликат по имени Джо. Они совершенно непохожи, ведь Джо очень активен и, как говорится, живёт на полную в своё ночное время. Общаются эти две личности с помощью видео – получают записи того, что делали их копии. Этот феномен трудно объяснить даже науке, хотя врачи уже долго его изучают. Самые трудные времена наступают тогда, когда такие разные Джонатан и Джо начинают ссориться. Особенно из-за девушки.

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Дубликат" стартовал с 20 декабря.