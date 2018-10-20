Зал был почти пустым. С нами сидело человек десять, двое из них ушли посреди сеанса.

Оно и не странно: фильм немного нагонял тоску. Получился безвкусным. И правдивым. Это в нем и притягивает.

"Бандерас" ушел далеко от своего прототипа Антонио и даже не пытался соблазнять женщин или бросать громкие словечки. Молчаливым он получился. А вот персонажи вокруг не молчали. Проскакивали нецензурные словечки, диалоги без фильтра, специфический лексикон с не всегда понятными терминами и не до конца проработанный сценарий. В чем-то пустой сюжет.

Немного напрягали проблемы с монтажом звука, переигрывание нескольких неважных актеров (женщины) и перебор с желанием создать украинский аналог голливудского Тома Круза, проиграв за 20 минут три части "Миссии невыполнимой". Но при этом...фильм хороший. Он открытый. Простой. Не напряжный. Во время просмотра не было давящего стыда или жалости. Не возникало желания закрывать глаза на жестокость.

.Смотрелось все легко, быть может, потому, что довольно упрощенно, рутинно, будто так и было. Без утрирования событий. Перемудрили, конечно, с желанием геройствовать и в сухую в две руки расправиться с десятком врагов и даже своровать шишку ФСБ, но откровенно - это портит впечатление и снижает общий балл.

Когда идешь на фильмы такого рода, то ожидаешь реальности. Той, которую видел сам, или той, которую не смог увидеть. Хочется героя более правдоподобного.

Я никогда не была там, за чертой войны. И я не знаю, что там было вправду. Но в эту историю я поверила. Не до конца в героя, но в историю – да.

Очень много времени уделили деталям: детские картинки и письма, отношения к "беркутам", флаг с рисунками и пожеланиями от школьников в шатре медсестры, продажного завскладом, который не упустит возможности нажиться на войне.

Хорошо сработали флешбеки в определенные моменты фильма. Картину не превратили в балаган и порнографию. Оставили лишь намеки. Это смотрелось красиво.

Музыка не напрягала. Если вы любите старые советские фильмы про войну, то вы сразу заметите, что фильм не такой. Это не кино, чтобы проникнуться, он не глубокий в своем жанре. Это лучше, чем снималось несколько лет назад, но до конца тронет не многих.

Есть фильмы, которые что-то меняют в тебе после просмотра. А есть информационно-показательные, просветительские фильмы. "Позывной "Бандерас" - второй вариант. Он рассказывает историю, которую знают многие, но не видели все. И потому важен.

Мы посидели немного на титрах, читали имена и слушали саундтрек. Трое ребят за нами - просто замертво сидели в слезах. Молодая девочка и двое молодых мальчиков. Они не двигались. Они просто сидели. Молча. Под впечатлением. Мы ушли, а они остались там.

Наверное, это тот эффект, которого пытается добиться каждый режиссёр.

Кто-то скажет, что фильм непримечательный. Но точно не эти трое, которые еще долго сидели в пустом зале. Для кого-то фильм закончился, а для кого-то это была жизнь. Фильм именно об этом. Без сверхважной художественной составляющей.