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"Сразу бросается в глаза!" Инженер ЧАЭС указал на ляпы HBO с "Чернобылем"

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В сериале "Чернобыль" от HBO имеется много несоответствий с реальными событиями 1986 года.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал заместитель главного инженера по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС Сергей Кондратенко. "Сразу же бросается в глаза множество несоответствий. Например, в том, что касается испытаний, действий персонала, куда заходили работники, что делали и так далее", — заметил он.

Кадр из сериала "Чернобыль" от HBO

Кадр из сериала "Чернобыль" от HBO

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В то же время он назвал и ряд плюсов сериала. Так, по словам инженера, "сцена с приездом коммунистических вождей правильно передает то, что происходило. Действительно масштабы аварии и ее факт тщательно пытались скрыть, людей запугивали. Действительно скрывали, что есть бункер, защитное сооружение".

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По его мнению, для авторов сериала было важнее не пояснить "суть технических проблем", которая "уже давно известна", а сделать развлекательный продукт. "Развлекательную роль сериал играет. Его действительно интересно смотреть. Сценарий неплохой", — признал инженер.

Что касается объективной информации о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, то "есть документальные фильмы, созданные в Украине, в которых о тех событиях рассказывали ликвидаторы первых дней после аварии, пожарные", — напомнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 1 серия сериала "Чернобыль" появилась в сети 6 мая 2019 года.

  • Он состоит из пяти серий и рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и попытках выяснить ее причины.

  • Дозиметрист, один из ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС Леонид Седов заявил о ряде неточностей, присутствующих в сериале.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивТелесериал "Чернобыль"Чернобыльская зона
Место
УкраинаЧернобыль
Тег
Чернобыльская АЭС
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