"Давай танцуй": состоялась пред-премьера украинского танцевального экшн

19 марта на территории ТРЦ SkyMall в кинотеатре Multiplex состоялась пред-премьера украинского танцевального экшн "Давай танцуй", а уже 21 марта фильм появится во всех кинотеатрах страны! Выход фильма в свет, с 13-летней историей, пришли поддержать профессиональные, популярные танцоры и хореографы страны, телеведущие, режиссеры, актеры, артисты и известные блоггеры. Пред-премьера фильма состоялась при поддержке генерального партнера фильма, крупнейшего мобильного оператора Украины, компании Киевстар.

Руслан Сенечкин, Анатолий Анатолич, Женя Кот, группа СКАЙ, YUKO, Анна Добрыднева, Никита Ломакин, актеры сериала “Школа” - Лиза Василенко, Богдан Осадчук, группа DETKI, герои сериалити “Киев днем и ночью”, участники проектов “Модель по-українськи” и “Від пацанки до панянки” и много других популярных гостей посетили пред-премьерный показ фильма.

“Вчера сидя в зале я слышал, как люди смеются, а потом, по окончанию сеанса, я видел как они плачут. Те же самые эмоции переживал и я, когда писал сценарий начиная работу над фильмом и, когда снимал этот фильм. А также, я еще раз убедился, что везением управляет Бог! Да, вчера было круто!”, - комментирует режиссер фильма Александр Березань.

Главные актеры фильма Валя Войтенко, Денис Реконвальд и Роман Чухманенко, были в этот вечер в центре внимания, а Роман и Валя вместе с гостями впервые посмотрели фильм со своим участием: "Чувство гордости за наш проект переполняет нас, за весь актёрский состав и всю команду! Мы специально все эти 4 года ни разу не взглянули на фильм, до вчерашнего дня! Поэтому, смотря его с гостями и журналистами впервые, больше всего радует, что не смотря на то, что фильм снимался давно, он превзошёл все наши ожидания. Начиная от картинки, музыки, танцев и до игры актёров. Мы счастливы!".

Фильм о дерзком молодом танцоре, который приезжает в Киев для участия в грандиозном танцевальном турнире. Кроме славы и признания ему нужны деньги для брата, попавшего в беду. Парень должен выложиться на полную, чтобы обойти крутых соперников. А самым большим испытанием станет любовь, которую он встречает на танцполе. Главный девиз фильма – давай танцуй и не останавливайся! Ты сможешь все!

Композитором и музыкальным саунд-продюсером фильма стал Monatik, также в фильме прозвучали саундтреки музыкальной группы The Hardkiss, групп "Сальто Назад", Mountain Breeze, Open Kids и музыканта ROZHDEN. Невероятные танцевальные постановки от режиссера и хореографа Анатолия Сачивко. Участие в съемках приняли лучшие танцоры страны, которые являются профессионалами абсолютно в разных танцевальных направлениях. И конечно же такой нашумевший долгожданный финальный кадр, съемки которого прошли буквально за 9 дней до запуска в кинотеатрах. А участие в нем смогли принять 50 победителей, чьи танцевальные работы отобрали звездное жюри.

"Мы были одни из самых маленьких представителей, которые приняли участие в съемках! Нам так понравился фильм! А самое крутое, что мы себя смогли увидеть на экране, в настоящем кино. Классно, что занимаясь творчеством, мы своим упорством и поддержке Open Art Studio можем быть в таких проектах!", - комментируют свое участие группа DETKI.

Инициатором всеукраинского конкурса "Давай Танцуй", стала компания Киевстар, которая в течение последних нескольких лет активно поддерживает украинских кинопроизводителей. Представитель мобильного оператора, Юрий Черненький заявил: "Рады стать партнером первого украинского танцевального экшена. Это, во многом, образец классного украинского кино и 360+ промо кампании. Мы, как национальный бренд, поддерживая украинский кинематограф, вместе растим наших звезд, профессионалов кинопроизводства, положительно влияем на общество, развитие украинской культуры. Такое партнёрство - правильный путь для бренда в современной Украине".

Экстремальный бит-экшен, молодежное драйвовое кино, качественное изображение, юмор и конечно же интересный сюжет, в котором каждый зритель сможет найти свое внутреннее стремление идти вперед и не останавливаться, пока не достигнешь цели! Любить, упорно следовать зову сердца и благодаря своей искренности, трудолюбию и вере в себя, побеждать!

Трейлер на фильм:

Справка о фильме:

Производство: Украина

Год: 2019

Жанр: молодежный танцевальный экшен

Режиссер: Александр Березань, Никита Булгаков

Сценарист: Александр Березань, Сергей Розвадовский

Продюсер: Сергей Розвадовский

Композитор и музыкальный саунд-продюсер: Дмитрий Монатик

Оператор-постановщик: Никита Кузьменко,

Второй оператор: Евгений Губренко

Актеры (главные): Денис Реконвальд, Валентина Войтенко (финалист украинского шоу "Танцуют все!"), Роман Чухманенко, Дмитрий Фрид, Александр Мельник, Максим Дзюняк, Римма Зюбина

Актеры (второстепенные): Сергей Розвадовский, Данил Цыганков, Яков Кучеревский, Михаил Федорченко, Ив Ботоку, Саманта Доду, Бег Бро, Олег Роменский, Александр Пикалов

Синопсис:

Талантливый молодой танцор Никита приезжает в Киев для участия в грандиозном танцевальном турнире. Для него участие в проекте – больше, чем хобби и развлечение. Он должен победить, чтобы помочь родному брату собрать необходимые деньги на операцию. Парень должен выложиться на полную, чтобы обойти крутых соперников. Но самым большим испытанием становится любовь, которую он встречает на танцполе. Одержать победу оказывается не так просто.

Давай танцуй и не останавливайся! Ты сможешь все!

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