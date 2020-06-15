Фильм "Унесенные Ветром" вернут в показ: есть одно условие

Американский сервис HBO Max решил вернуть фильм "Унесенные ветром" на свою платформу, но теперь в ленте будет добавлена речь о расизме.

"HBO Max лишь временно убрал фильм из показа, чтобы вернуть его, но с небольшим историческим контекстом", – говорится в сообщении CNN.

Перед показом фильма будет демонстрироваться вступительное слово телеведущей Жаклин Наджуми Стюарт, которая сделает краткий исторический экскурс и расскажет о рабстве. Сам сюжет фильма будет представлен без изменений.

imdb.com Кадр из фильма "Унесенные Ветром"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее картина "Унесенные ветром" была экстренно изъята из показа HBO на фоне масштабных протестов из-за смерти афроамериканца Джорда Флойда. Популярная стриминг-платформа заявила, что в картини прослеживаются этические и расовые предрассудки.