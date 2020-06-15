Американский сервис HBO Max решил вернуть фильм "Унесенные ветром" на свою платформу, но теперь в ленте будет добавлена речь о расизме.

"HBO Max лишь временно убрал фильм из показа, чтобы вернуть его, но с небольшим историческим контекстом", – говорится в сообщении CNN.

Перед показом фильма будет демонстрироваться вступительное слово телеведущей Жаклин Наджуми Стюарт, которая сделает краткий исторический экскурс и расскажет о рабстве. Сам сюжет фильма будет представлен без изменений.

imdb.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее картина "Унесенные ветром" была экстренно изъята из показа HBO на фоне масштабных протестов из-за смерти афроамериканца Джорда Флойда. Популярная стриминг-платформа заявила, что в картини прослеживаются этические и расовые предрассудки.