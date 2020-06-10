Фильм "Унесенные ветром" срочно убрали из сервиса HBO: в чем причина

Американская стриминг-платформа HBO Max временно убрала из открытого доступа фильм "Унесенные ветром" на фоне масштабных протестов из-за смерти афроамериканца Джорда Флойда.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, представители HBO заявили, что картина содержит этические и расовые предрассудки, которые ранее были распространены в американском обществе. Поэтому на данный момент оставлять ее в каталоге "было бы безответственно".

Кадр из фильма "Унесенные ветром" film.ru

"Эти изображения расизма были неправильны тогда, они неправильны и сейчас. Мы считаем, что оставлять этот фильм в библиотеке без объяснения и без осуждения этих эпизодов было бы безответственно. Они определенно противоречат ценностям WarnerMedia. И когда картина вернется на HBO Max, она вернется с обсуждением исторического контекста и осуждением этих изображений расизма", – заявили представители платформы.

Они также добавили, что фильм "Унесенные ветром", скорее всего, вернут на платформу со специальной пометкой. Она будет означать, что в картине поднимаются "неоднозначные темы".

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