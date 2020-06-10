Главная Новости
10 июня • обновлено в 15:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

Фильм "Унесенные ветром" срочно убрали из сервиса HBO: в чем причина

1.8т
Читать материал на украинском

Американская стриминг-платформа HBO Max временно убрала из открытого доступа фильм "Унесенные ветром" на фоне масштабных протестов из-за смерти афроамериканца Джорда Флойда.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, представители HBO заявили, что картина содержит этические и расовые предрассудки, которые ранее были распространены в американском обществе. Поэтому на данный момент оставлять ее в каталоге "было бы безответственно".

Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Кадр из фильма "Унесенные ветром"

film.ru

"Эти изображения расизма были неправильны тогда, они неправильны и сейчас. Мы считаем, что оставлять этот фильм в библиотеке без объяснения и без осуждения этих эпизодов было бы безответственно. Они определенно противоречат ценностям WarnerMedia. И когда картина вернется на HBO Max, она вернется с обсуждением исторического контекста и осуждением этих изображений расизма", – заявили представители платформы.

Они также добавили, что фильм "Унесенные ветром", скорее всего, вернут на платформу со специальной пометкой. Она будет означать, что в картине поднимаются "неоднозначные темы".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Голливуд отменит секс в кино через коронавирус.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Кино

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 28 381.

    Вылечились: 12 769. Умерли: 833.

  • В мире заболели более 7,2 млн человек, погибли – больше 411 тысяч.

  • В Украине появился новый очаг COVID-19: в области подтвердили более 100 случаев за сутки.

  • Китай усомнился в происхождении коронавируса и заявил, что страна просто первой его нашла.

  • Ученые определили группу крови, которая защищает от заражения COVID-19.

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги