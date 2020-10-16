Фильм Сенцова получил финансирование от европейского фонда

Украинский фильм "Носорог" получил финансирование от фонда EURIMAGES, созданного при Совете Европы.

Об этом сообщил режиссер ленты Олег Сенцов на своей странице в Facebook. Так, фонд выделит для фильма 270 тысяч евро.

"Спасибо всем причастным к вступлению Украины в эту важную европейскую киноорганизацию, а также тем, кто работал, чтобы наш фильм был там достойно представлен", – отметил Сенцов.

Отметим, в июле 2020 года Совет по государственной поддержке кинематографии принял решение выделить для фильма 25 млн гривен. До этого проект Сенцова также получил финансовую поддержку от немецкого кинофонда Medienboard Berlin-Brandenburg и Польского киноинститута.

Сюжет криминальной драмы "Носорог" разворачивается в Украине в 90-е годы. Съемки стартовали осенью 2020 году в Кривом Роге. Общий бюджет фильма составляет 1,65 млн евро. Подготовку к съемкам было начато еще в 2013 году, однако из-за незаконного заключения режиссера в России, они не начались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вышел официальный трейлер фильма "Номера", который был снят по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова.