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18 февраля • обновлено в 16:37
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Фильм с Зеленским попал под запрет в Украине: в Госкино озвучили решение

1.3т
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Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрирование и распространение на территории страны пяти фильмов. В список попала лента с участием президента Владимира Зеленского.

В частности, в перечень картин, запрещенных в 2019 году для показа и распространения на территории Украины попал фильм "8 первых свиданий" (2012 г.), в котором одну из главных ролей сыграл Зеленский, сообщается на сайте Госкино.

Причиной запрета стало участие в ленте российской актрисы Екатерины Варнавы, так как она внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Фильм "8 первых свиданий" с Владимиром Зеленским

Фильм "8 первых свиданий" с Владимиром Зеленским

oKino.ua

Зеленский также является одним из продюсеров и сценаристов данного фильма.

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Под запрет, на основании закона о "О кинематографии" и приказов Министерства культуры "О дополнении переченя лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", попали фильмы "Мачете" (2008 г., США), из-за того, что там снимается американский актер Стивен Сигал, и "Сорванцы из Тимпельбаха" (2008 г., Франция), из-за того, что там снимался французский актер Жерар Депардье.

Кроме того, на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены два российских фильма: "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян, 2017 г.) и "Стрела" (реж. Е. Никитин, 2017 г.).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Государственном агентстве Украины по вопросам кино озвучили список фильмов, которые попали под запрет. В него вошло 139 картин, большинство – российского производства.

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Автор
Ева Романова
Персоны
Жерар Депардье Стивен Сигал Владимир Зеленский Катерина Варнава
Теги
Госкино кино украинское кино
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Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Комментарии на сайте не модерированы ....какие же вы ПРИДУРКИИИИИ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы, вам скоро показывать нечего будет, кроме комедий про вoйну
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