Фильм с Томом Крузом передумали снимать в Украине

Фильм "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом в главной роли не будут снимать в Украине.

Об этом сообщил сценарист, киножурналист Артем Заяц, который пообщался с Кристофером МакКуорри. По словам режиссера, для съемок были найдены более подходящие локации в других странах.

МакКуорри подтвердил, что "мы изучали Киев, провели скаутинг, разведку, изучили ряд мест в Украине, и действительно нашли одну довольно экстраординарную локацию".

Как отметил режиссер, идея съемок в Украине ему "действительно нравилась", однако позже были найдены локации в других странах.

Как писал OBOZREVATEL, еще 30 сентября Тома Круза заметили в метро Киева. Вскоре у него прошла встреча с президентом Владимиром Зеленским. Круз говорил Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок своего кинопроекта.

Однако зимой стало известно, что из-за COVID-19 съемки продолжения культового голливудского фильма остановили.