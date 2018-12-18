Фильм про Украину вошел в шорт-лист "Оскара": видео трейлера

Стали известны претенденты на кинопремию "Оскар" в девяти второстепенных категориях. Фильм про Донбасс "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs) вошел в шорт-лист из 15 картин.

Об этом сообщили на сайте американской киноакадемии в ночь на вторник, 18 декабря. "Теперь мы в списке 15 лучших документалок мира", – прокомментировал успех в своем Facebook ассистент режиссера фильма Азад Сафаров.

При этом картина украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" не прошла в следующий раунд.

Окончательный список номинантов в каждой категории станет известен 22 января 2019 года. Вручение премии "Оскар" запланировано на 24 февраля, а пока предлагаем посмотреть трейлер картины "Віддалений гавкіт собак".

Также стали известны номинанты в категории Лучшие визуальные эффекты. В шорт-лист попали фильмы "Хан Соло: Звездные войны. Истории", "Черная Пантера", "Человек-муравей и Оса", "Мстители: Война бесконечности", "Кристофер Робин", "Человек на Луне", "Мир Юрского периода 2", "Мэри Поппинс возвращается", "Первому игроку приготовиться", "Удивительный мир Марвена".

Кроме того, стали известны номинанты в категориях Лучший документальный полнометражный фильм, Лучший короткометражный игровой фильм, Лучший короткометражный анимационный фильм, Лучший грим и прически, Лучшая музыка к фильму, Лучшая песня.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский актер и комик Кевин Харт отказался вести церемонию вручения премии "Оскар" в 2019 году из-за скандала, разгоревшегося в соцсетях по поводу его гомофобных высказываний девятилетней давности.