Фильм "Охотник на монстров" сняли с проката в Китае из-за расистской шутки

Фильм "Охотник на монстров" с Миллой Йовович в главной роли сняли с проката в Китае из-за расистской шутки. Ленту вернут на экраны, когда будет сделана цензурированная версия.

Об этом сообщает издание Deadline. По словам инсайдеров, во время одной из сцен герой рэпера MC Jin произносит фразу: "Посмотри на мои колени. Что за колени? Колени китайца". Эту шутку зрители сочли оскорбительной из-за созвучной поговорки "Китайцы, японцы, с грязными коленками, вы только посмотрите на это". Кроме того, отмечается: китайцы не очень любят, когда их сравнивают с японцами.

Кадр из фильма "Охотник на монстров" dailymoogle.net

Немецкая компания Constantin Films уже выступила с извинениями по этому поводу.

"У нас не было никаких намерений дискриминировать, оскорбить или каким-то образом задеть людей китайского происхождения. Constantin Films прислушалась к настороженности зрителей в Китае и вырезала реплику, которая привела к этому неумышленному недоразумению", – заявили продюсеры.

О чем фильм "Охотник на монстров"

По сюжету новой ленты элитный отряд солдат во главе с лейтенантом Артемис (Йовович) попадает в параллельный мир, где сталкивается с фантастическими монстрами. Чтобы выжить, они объединяются с Охотником Тони Джаа, который умеет убивать чудовищ.

Кадр из фильма "Охотник на монстров" gamek.vn

Отметим, что фильм "Охотник на монстров" режиссера Пола Уильяма Скотта Андерсона частично основан на одноименной видеоигре Monster Hunter. В картине кроме Милы Йовович снялись также Рон Перлман, Меган Гуд и Диего Бонета.

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