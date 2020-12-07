Фильм "Охотник на монстров" сняли с проката в Китае из-за расистской шутки

Фильм "Охотник на монстров" с Миллой Йовович в главной роли сняли с проката в Китае из-за расистской шутки. Ленту вернут на экраны, когда будет сделана цензурированная версия.

Об этом сообщает издание Deadline. По словам инсайдеров, во время одной из сцен герой рэпера MC Jin произносит фразу: "Посмотри на мои колени. Что за колени? Колени китайца". Эту шутку зрители сочли оскорбительной из-за созвучной поговорки "Китайцы, японцы, с грязными коленками, вы только посмотрите на это". Кроме того, отмечается: китайцы не очень любят, когда их сравнивают с японцами.

Немецкая компания Constantin Films уже выступила с извинениями по этому поводу.

"У нас не было никаких намерений дискриминировать, оскорбить или каким-то образом задеть людей китайского происхождения. Constantin Films прислушалась к настороженности зрителей в Китае и вырезала реплику, которая привела к этому неумышленному недоразумению", – заявили продюсеры.

По сюжету новой ленты элитный отряд солдат во главе с лейтенантом Артемис (Йовович) попадает в параллельный мир, где сталкивается с фантастическими монстрами. Чтобы выжить, они объединяются с Охотником Тони Джаа, который умеет убивать чудовищ.

Отметим, что фильм "Охотник на монстров" режиссера Пола Уильяма Скотта Андерсона частично основан на одноименной видеоигре Monster Hunter. В картине кроме Милы Йовович снялись также Рон Перлман, Меган Гуд и Диего Бонета.

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