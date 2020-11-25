Фильм о Стусе 'Запрещенный': где смотреть премьеру и интересные факты о киноленте

В субботу, 28 ноября, в День памяти жертв голодомора на телеканале "1+1" состоится премьера украинской полнометражной ленты "Запрещенный". Фильм покажут в 23:20.

В картине рассказывается история о великом и несломленном поэте, диссиденте, борце за независимость Украины Василии Стусе. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе "1+1" (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

В основе постает история участия Василия Стуса в диссидентском движении, его веры в Украину и любви, которая делала поэта сильнее.

В частности, в фильме изображен день, который стал переломным событием в жизни Стуса и украинской интеллигенции – 4 сентября 1965 года.

27-летний поэт принял участие в первом общественном протесте против массовых политических репрессий в Советском Союзе в послевоенное время, за что был отчислен из аспирантуры Института литературы им. Тараса Шевченко.

Отметим, что перед стартом съемок создатели фильма ознакомились с доступными материалами о жизни поэта, общались с его родными и свидетелями событий, через которые прошел Стус.

Сначала ленту назвали "Стус – Птица души". Ведь именно так назывался последний изъятый в лагере сборник стихов Василия Стуса. Сборник переводов "Птица души" Василий Стус написал, когда отбывал наказание в советском лагере строгого режима для осужденных за "особо опасные государственные преступления". В тюремной тетради насчитывалось около трех сотен стихов известных зарубежных поэтов.

Основные съемки "Запрещенного" проходили в Киеве. В частности, локацией для реконструкции событий в кинотеатре "Украина" стало специальное помещение Дворца культуры имени Королева. А на улице Крещатик, возле арки с выходом на Лютеранскую, воссоздали момент самосожжения бывшего воина УПА, общественного деятеля Василия Макуха, в знак протеста против коммунистической тоталитарной системы. Отдельные кадры были отсняты в колонии строгого режима в Березани.

На роль Василия Стуса, которую воплотил Дмитрий Ярошенко, претендовало около 50 кандидатов. Возможность сыграть поэта актер называет большой ответственностью и честью. Дмитрий Ярошенко признается, что перед первыми кинотеатральными показами ленты очень волновался. Но когда увидел, как после сеанса зрители аплодируют со слезами на глазах, понял, что и он, и создатели ленты все сделали правильно.

Среди самых тяжелых моментов во время работы над фильмом Дмитрий Ярошенко выделяет сцену, когда кагебистка сжигает стихи Василия Стуса, и момент его смерти. Эти кадры снимали в колонии строгого режима города Березань. По словам актера, атмосфера места и воспроизводимых событий были настолько тяжелыми, что он не смог сдержать слезы.

Перед началом съемок сценаристы фильма опрашивали прохожих на улице о том, что они знают о Василии Стусе.

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