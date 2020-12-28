Фильм 'Мой друг Зигмунд Фрейд': о чем лента и дата премьеры

28 января 2021 года состоится премьера нашумевшего фильма "Мой друг Зигмунд Фрейд". Историческая драма снята по мотивам мирового бестселлера Роберта Ситалера "Торговец табаком".

Главную роль исполнил актер Бруно Ганц, известный по ленте "Небо над Берлином". Об этом сообщает дистрибьютор Arthouse Traffic (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Молодой парень оказывается в Вене и встречает там свою любовь, которая кажется ему первой и последней. Во всех тонкостях желаний ему помогает разобраться эксперт Зигмунд Фрейд.

Стоит отметить, что в картине снялись такие знаменитости как Симон Морзе, Эмма Дрогунова и Йоханнес Криш.

Режиссером фильма является Николаус Лейтнер. Он снял киноленту по мотивам бестселлера Роберта Ситалера "Торговец табаком". Сюжет разворачивается в довоенной Австрии – во время ее оккупации нацистской Германией.

Так, на фоне исторических событий, которые впоследствии обернутся большой мировой трагедией, и начинается история любви главного героя Франца.

Кроме того, лента получила четыре номинации на премию Австрийской киноакадемии – за лучшие женскую и мужскую роли второго плана, костюмы и музыку.

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