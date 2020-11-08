Фильм 'Мої думки тихі' получил награду на культовом фестивале в Великобритании

Украинский фильм "Мої думки тихі" получил награду на культовом фестивале Raindance в Великобритании.

Об этом сообщил продюсер картины Дмитрий Суханов в Facebook.

"Наш фильм "Мої думки тихі" получил награду Discovery Award на культовом британском кинофестивале Raindance. Об этом уже успели написать Screendaily и ряд других британских изданий. Это награда дается за дебютный фильм. А также стоит напомнить, что у фильма 7 дебютов в творческой группе", – написал в соцсети продюсер.

К слову, фильм "Мої думки тихі" вышел в украинский прокат 16 января 2019 года. Это комедия о парне, который отправляется в Закарпатье записывать звуки украинских животных. Одну из главных ролей исполнила актриса Ирма Витовская.

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