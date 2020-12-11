Фильм 'Манк': о чем известная кинолента и где смотреть

На Netflix вышел новый долгожданный фильм "Манк", режиссером которого является Дэвид Финчер. Это биографическая драматическая картина, снятая по сценарию Джека Финчера.

Премьера в кинотеатрах состоялась в ноябре 2020 года, а на платформе Netflix – 4 декабря. Подробней о киноленте – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В главной роли появился актер Гэри Олдмен. Также в картине сыграли такие знаменитости как Таппенс Мидлтон, Сэм Тротон, Лили Коллинз, Аманда Сейфрид и Том Пельфри.

В сюжете рассказывается об известном сценаристе Германе Манкевиче, который в 1942 году разделил "Оскар" с Орсоном Уэллсом за сценарий к фильму "Гражданин Кейн".

Стоит отметить, что съемки ленты "Манк" были запланированы еще в 1990 году, но они постоянно откладывались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился трейлер сериала "Клариса", который является продолжением к нашумевшему фильму "Молчание ягнят".