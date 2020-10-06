Фильм "Скажене весілля 3" получил бюджетные деньги: названы победители 14-го питчинга Госкино

Юля Ухина Кино 19:03, 6.10.2020 Обновлено: 21:12, 6.10.2020

Совет по государственной поддержке кинематографии в Украине утвердил перечень кинопроектов, которые получат финансовую поддержку. В него вошел фильм "Скажене весілля 3".

Так, победителей 14-го питчинга Госкино назвало 6 октября, результаты голосования были опубликованы на сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино. Отметим, что на финансовую поддержку претендовали 337 проектов, из которых были выбраны 72.

Кадр из фильма "Скажене весілля"
my.ua

В конкурсе участвовали игровые и неигровые фильмы, анимационные фильмы и телесериалы. Однако в номинациях "Анимационные полнометражные фильмы (авторские)" и "Игровые полнометражные для детской аудитории" победителей не выбрали. В другие номинациях они были определены. Среди победителей: "И каждая река", "Иван и Марта", "Ей было 33", "Скорая на периферии", "Дневник невесты Христа", "Евродонбасс" и другие проекты.

К слову, сумма господдержки составит до 25 млн грн для фильмов для широкой аудитории и до 20 млн грн – для авторского кино и копродукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа стартовали съемки продолжения украинской комедии "Скажене весілля 3". Главные роли молодоженов в ленте исполнят молодые актеры Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев.

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Кино

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