Фильм "Скажене весілля 3" получил бюджетные деньги: названы победители 14-го питчинга Госкино

Совет по государственной поддержке кинематографии в Украине утвердил перечень кинопроектов, которые получат финансовую поддержку. В их число вошел фильм "Скажене весілля 3".

Так, победителей 14-го питчинга Госкино назвало 6 октября, результаты голосования были опубликованы на сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино. Отметим, что на финансовую поддержку претендовали 337 проектов, из которых были выбраны 72.

В конкурсе участвовали игровые и неигровые фильмы, анимационные фильмы и телесериалы. Однако в номинациях "Анимационные полнометражные фильмы (авторские)" и "Игровые полнометражные для детской аудитории" победителей не выбрали. В другие номинациях они были определены. Среди победителей: "И каждая река", "Иван и Марта", "Ей было 33", "Скорая на периферии", "Дневник невесты Христа", "Евродонбасс" и другие проекты.

К слову, сумма господдержки составит до 25 млн грн для фильмов для широкой аудитории и до 20 млн грн – для авторского кино и копродукции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа стартовали съемки продолжения украинской комедии "Скажене весілля 3". Главные роли молодоженов в ленте исполнят молодые актеры Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев.