Фильм "Это Эдик": где смотреть скандальную киноленту об Эдуарде Успенском

София Ковнир Кино 16:21, 26.11.2020

На видеосервисе Premier опубликовали документальный фильм "Это Эдик" о создателе Чебурашки, жизни известного писателя Эдуарда Успенского. Киноленту сняли режиссер Иван Проскуряков и журналист Роман Супер.

Подробней о сюжете этой картины – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

О чем фильм "Это Эдик"

Это двухчасовое повествование, составленное из интервью с Успенским, его родными, коллегами и друзьями.

Так, в картине появляется его дочь Татьяна, а также финский писатель Ханну Мякеле, который придумал "Дядюшку Ау".

В сети опубликовали документальный фильм "Это Эдик"
M24.ru

Кроме того, в фильме об Успенском рассказывают такие знаменитости как Андрей Усачев, Григорий Остер, Леонид Шварцман, Виктор Чижиков, Валентин Юмашев и другие.

Стоит отметить, что образ самого детского писателя сделали в виде кукол разного возраста, которые говорят его голосом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь детского писателя Эдуарда Успенского, умершего в 2018 году, в открытом письме обвинила отца в жестокости и попросила не называть его именем премию.

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