Фильм "Это Эдик": где смотреть скандальную киноленту об Эдуарде Успенском
На видеосервисе Premier опубликовали документальный фильм "Это Эдик" о создателе Чебурашки, жизни известного писателя Эдуарда Успенского. Киноленту сняли режиссер Иван Проскуряков и журналист Роман Супер.
Подробней о сюжете этой картины – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
О чем фильм "Это Эдик"
Это двухчасовое повествование, составленное из интервью с Успенским, его родными, коллегами и друзьями.
Так, в картине появляется его дочь Татьяна, а также финский писатель Ханну Мякеле, который придумал "Дядюшку Ау".
Кроме того, в фильме об Успенском рассказывают такие знаменитости как Андрей Усачев, Григорий Остер, Леонид Шварцман, Виктор Чижиков, Валентин Юмашев и другие.
Стоит отметить, что образ самого детского писателя сделали в виде кукол разного возраста, которые говорят его голосом.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь детского писателя Эдуарда Успенского, умершего в 2018 году, в открытом письме обвинила отца в жестокости и попросила не называть его именем премию.