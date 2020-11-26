Фильм 'Это Эдик': где смотреть скандальную киноленту об Эдуарде Успенском

На видеосервисе Premier опубликовали документальный фильм "Это Эдик" о создателе Чебурашки, жизни известного писателя Эдуарда Успенского. Киноленту сняли режиссер Иван Проскуряков и журналист Роман Супер.

Подробней о сюжете этой картины – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Это двухчасовое повествование, составленное из интервью с Успенским, его родными, коллегами и друзьями.

Так, в картине появляется его дочь Татьяна, а также финский писатель Ханну Мякеле, который придумал "Дядюшку Ау".

Кроме того, в фильме об Успенском рассказывают такие знаменитости как Андрей Усачев, Григорий Остер, Леонид Шварцман, Виктор Чижиков, Валентин Юмашев и другие.

Стоит отметить, что образ самого детского писателя сделали в виде кукол разного возраста, которые говорят его голосом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь детского писателя Эдуарда Успенского, умершего в 2018 году, в открытом письме обвинила отца в жестокости и попросила не называть его именем премию.