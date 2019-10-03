Фильм "Джокер" вышел в прокат: трейлер и первые отзывы

3 октября стартовал показ нашумевшего фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом от режиссера "Мальчишника" Тодда Филлипса.

В сети уже появились первые отзывы и рецензии на кинокартину, которая еще до выхода получила лучшие отзывы от критиков (чтобы посмотреть финальный трейлер, проскролльте до конца страницы).

Действие разворачивается в начале восьмидесятых годов. Главный герой – обычный человек, которого никто не замечает. Его мать – тяжело больна, карьера – не складывается. Он снова и снова выходит на сцену, но слышит лишь издевки. Неудачи вынуждают его терять человеческий облик и идти на крайние меры.

Хоакин Феникс в фильме "Джокер" Кадр из фильма

Ранее эталонным Джокером считался Хит Леджер, посмертно получивший за роль в "Темном рыцаре" премию Оскара, а самым худшим антигероем считался Джаред Лето в "Отряде самоубийц".

Филлипс объявил, что не планирует ориентироваться ни на выходившие до этого момента фильмы по вселенной DC, ни даже на оригинальные комиксы. Его цель – создать уникальную историю на всем известной базе, но не воплощать в кино готовые и знакомые поклонникам сюжеты. Критики уже поставили высокие оценки новому Джокеру.

Хоакин Феникс в роли "Джокера" Кадр из фильма

"Без наград Хоакин Феникс за роль в "Джокере" остаться не должен. Он вжился в роль, как Веном в Эдди Брока", "Главной движущей силой картины является (чертов гений!) Хоакин Феникс, блестяще передавший трансформацию своего героя, гнетуще-жутковатой и тихой сапой превращающегося в смеющееся существо — захлёбывающееся в своих мечтах и фантазиях. Описывать невероятное лицедейство Феникса – скатиться лишь в перечень сухих и ничего не передающих трюизмов. Это надо просто видеть и наслаждаться по-настоящему фриссоновой игрой! Ждем-с номинацию", – уже отреагировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что сериал "Сваты" ждут изменения в актерском составе. Актриса Анна Кошмал, исполняющая в сериале роль Жени Ковалевой, ушла из проекта, поскольку ждет ребенка.

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