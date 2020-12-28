Фильм "Чудо-Женщина: 1984" содержит секретную сцену после титров: что она значит

София Ковнир Кино 13:13, 28.12.2020 Обновлено: 13:18, 28.12.2020

Создатели популярного фильма "Чудо-Женщина: 1984" скрыли в сцене после титров звездное камео. Так, в ленте Диана Принс рассказывает историю Астерии – амазонки, которая спасла свой народ.

В то время она осталась одна с толпой воинов, и амазонкам пришлось отступать на Темискиру. Об этом сообщает издание "Канобу".

Как стало известно, Принс удалось найти легендарную броню Астерии, но сама героиня не оставила следов.

Так, в сцене после титров показали современную Астерию, которую сыграла легендарная актриса Линда Картер.

Линда Картер
"Канобу"

Стоит отметить, что в 2016 году знаменитость уже снималась в компании DC – она предстала в роли президента США в сериале CW "Супергерл".

Линда Картер в образе "Чудо-женщины"
"Канобу"

  • Напомним, "Чудо-Женщина: 1984" – супергеройский фильм режиссера Пэтти Дженкинс, основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics. Является четвертым фильмом Расширенной вселенной DC после "Отряда самоубийц". В фильме снялись Галь Гадот, Крис Пайн, Дэнни Хьюстон, Робин Райт и Дэвид Тьюлис.

  • В сюжете киноленты рассказывается о влиятельном бизнесмене Лорде, который мечтает стать богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и собирает со всех уголков света разнообразные магические артефакты, пытаясь найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. В поисках ему помогает специалист по древней истории доктор Барбара Энн Минерва.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что костюм "Чудо-женщины" поменяли по просьбам фанатов.

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